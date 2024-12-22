Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева заняла 7-е место в первой гонке Кубка России после возвращения. В августе она родила дочь

Лыжница Наталья Терентьева впервые вышла на старт гонки после рождения ребенка.

Терентьева заняла 7-е место в классической «разделке» на 5 км на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Она уступила победительнице – своей сестре Дарье Непряевой – 19,6 секунды.

21 августа у лыжницы и ее супруга Александра Терентьева родилась дочь.

Терентьева – олимпийская чемпионка в эстафете 2022 года, трехкратный призер Олимпийских игр, трехкратный призёр чемпионатов мира, обладательница Большого хрустального глобуса в сезоне-2021/22.

Терентьева о возвращении на Кубок России: «Хочется побегать и получить эмоции. Получится – классно, супер! Не получится – да и хрен с ним»