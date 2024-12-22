У Салаха 2+2 в матче с «Тоттенхэмом». Мо – первый игрок с 10+ голами и 10+ ассистами в 4 сезонах АПЛ подряд

Мохамед Салах пробил отметку в 10 голов и 10 ассистов в этом сезоне АПЛ.

Вингер «Ливерпуля» отдал два голевых паса и сделал дубль в матче 17-го тура с «Тоттенхэмом» (6:3, второй тайм). Это десятый и одиннадцатый ассисты Салаха в нынешнем сезоне АПЛ, на его счету также 15 забитых мячей.

Таким образом, Салах стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, забившим 10+ голов и отдавшим 10+ результативных передач в четырех сезонах подряд.

Кроме того, Салах – первый, кому удалось достичь двузначных показателей как по голам, так и по ассистам в одном сезоне АПЛ до Рождества (25 декабря).