У Салаха 2+2 в матче с «Тоттенхэмом». Мо – первый игрок с 10+ голами и 10+ ассистами в 4 сезонах АПЛ подряд
Мохамед Салах пробил отметку в 10 голов и 10 ассистов в этом сезоне АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» отдал два голевых паса и сделал дубль в матче 17-го тура с «Тоттенхэмом» (6:3, второй тайм). Это десятый и одиннадцатый ассисты Салаха в нынешнем сезоне АПЛ, на его счету также 15 забитых мячей.
Таким образом, Салах стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, забившим 10+ голов и отдавшим 10+ результативных передач в четырех сезонах подряд.
Кроме того, Салах – первый, кому удалось достичь двузначных показателей как по голам, так и по ассистам в одном сезоне АПЛ до Рождества (25 декабря).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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