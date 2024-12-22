В «Барсе» доверяют Флику, несмотря на результаты. В клубе уверены, что ситуация изменится

«Барселона» сохраняет доверие к Ханси Флику.

По данным Diario Sport, в каталонском клубе считают, что результаты можно исправить. В «Барсе» спокойны и убеждены, что ситуация изменится в январе.

В клубе также понимают, что у них молодой проект в стадии развития, но при этом команда сохраняет шансы на победу во всех турнирах.

«Барселона» выиграла 1 из 4 последних матчей. У команды Флика 3 поражения за 3 недели