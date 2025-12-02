Мбемо, Ву и Ньямси вызваны в сборную Камеруна на Кубок Африки, Онана и капитан Абубакар – нет

Жерзино Ньямси вызван в сборную Камеруна на Кубок Африки, Андре Онана – нет.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана , выступающий за «Трабзонспор » на правах аренды, не вызван в сборную Камеруна на Кубок Африки .

Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января. Камерунская команда опубликовала заявку на это соревнование – Онана не был включен в состав. Венсан Абубакар, игравший с капитанской повязкой в квалификации ЧМ-2026, тоже не едет на турнир.

В сборную Камеруна были вызваны два игрока клубов Мир РПЛ – защитники Жерзино Ньямси («Локомотив ») и Кристофер Ву («Спартак»). Футболист железнодорожников ранее не играл за африканскую команду, на его счету 3 матча за сборную Франции U20.

Также в заявку «неукротимых львов» попали такие игроки, как Карлос Балеба («Брайтон»), Бриан Мбемо («Манчестер Юнайтед») и Карл Этта-Эйонг («Леванте»).

На групповом этапе Кубка Африки сборная Камеруна встретится с командами Габона, Кот-д`Ивуара и Мозамбика.