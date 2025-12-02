  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбемо, Ву и Ньямси вызваны в сборную Камеруна на Кубок Африки, Онана и капитан Абубакар – нет
16

Мбемо, Ву и Ньямси вызваны в сборную Камеруна на Кубок Африки, Онана и капитан Абубакар – нет

Жерзино Ньямси вызван в сборную Камеруна на Кубок Африки, Андре Онана – нет.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, выступающий за «Трабзонспор» на правах аренды, не вызван в сборную Камеруна на Кубок Африки

Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января. Камерунская команда опубликовала заявку на это соревнование – Онана не был включен в состав. Венсан Абубакар, игравший с капитанской повязкой в квалификации ЧМ-2026, тоже не едет на турнир.

В сборную Камеруна были вызваны два игрока клубов Мир РПЛ – защитники Жерзино Ньямси («Локомотив») и Кристофер Ву («Спартак»). Футболист железнодорожников ранее не играл за африканскую команду, на его счету 3 матча за сборную Франции U20. 

Также в заявку «неукротимых львов» попали такие игроки, как Карлос Балеба («Брайтон»), Бриан Мбемо («Манчестер Юнайтед») и Карл Этта-Эйонг («Леванте»). 

На групповом этапе Кубка Африки сборная Камеруна встретится с командами Габона, Кот-д`Ивуара и Мозамбика. 

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33488 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер сборной Камеруна
logoАндре Онана
logoсборная Камеруна по футболу
logoЖерзино Ньямси
logoКубок Африки
logoКристофер Ву
logoТрабзонспор
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЛокомотив
logoКарлос Балеба
logoЛеванте
logoКарл Этта-Эйонг
logoБрайтон
logoвысшая лига Турция
logoСпартак
logoЛа Лига
logoБриан Мбемо
logoВенсан Абубакар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»
48 минут назад
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
сегодня, 06:00Вакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Ко всем новостям
Последние новости
Борис Игнатьев о Семине: «В 78 он в шикарной форме. Мог бы работать в любой команде»
11 минут назад
Коллина о ВАР при оценке угловых: «Главный критерий — отсутствие задержек. Никто не хочет дополнительных остановок игры»
26 минут назад
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
сегодня, 06:49
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
сегодня, 06:37
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:15
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
сегодня, 06:00
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
сегодня, 04:23