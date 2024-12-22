«Атлетико» лидирует в Ла Лиге с 41 очком в 18 играх. «Реал» – второй с 40 баллами, «Барса» – третья, сыграв на матч больше

«Барселона» опустилась на третье место в Ла Лиге.

В 18-м туре «Реал» поднялся на вторую строчку таблицы после победы над «Севильей» (4:2) – у действующих чемпионов 40 очков после 18 игр.

В субботу «Барса» уступила «Атлетико» (1:2). Сейчас сине-гранатовые идут третьими с 38 очками после 19 матчей.

«Матрасники» благодаря победе вышли на первое место, набрав 41 балл в 18 играх.

Четвертое место занимает «Атлетик» – 36 очков в 19 матчах.