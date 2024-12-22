«Ливерпуль» не проигрывает 21 матч подряд – 18 побед и 3 ничьих

«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 21 матча.

Сегодня команда Арне Слота обыграла «Тоттенхэм » (6:3) в матче 17-го тура АПЛ .

Серия мерсисайдцев без поражений во всех турнирах длится 21 игру – 18 побед и 3 ничьих. Последний раз «Ливерпуль» проигрывал 14 сентября – в матче с «Ноттингем Форест» (0:1).

В следующем матче «Ливерпуль » примет «Лестер». Игра 18-го тура АПЛ пройдет 26 декабря.