  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор ЦСКА Шевелев о нападающих: «Наш футбол требует большей эффективности, надеемся приобрести форварда зимой. С Мусаевым и Алеррандро что-то пошло не так»
51

Директор ЦСКА Шевелев о нападающих: «Наш футбол требует большей эффективности, надеемся приобрести форварда зимой. С Мусаевым и Алеррандро что-то пошло не так»

Евгений Шевелев: ЦСКА приобретет форварда, Мусаев и Алеррандро не так эффективны.

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев прокомментировал ситуацию с нападающими команды.

Ранее главный тренер армейцев Фабио Челестини попросил адресовать спортивному директору вопросы по поводу игры форвардов.

«Тот футбол, который показывает команда, требует большей эффективности от нападающих, чем сейчас есть. К сожалению, это действительно для нас проблема.

Главная задача на ближайшее трансферное окно – работа по приобретению нападающего. Она непростая, у нас работа ведется ежедневно, но не могу сказать, что прямо сейчас мы готовы эту проблему решить.

В ежедневном формате разговариваем с руководством клуба, главным тренером, кучей клубов, нашими контрагентами, агентами. Верю, что мы можем решить эту задачу зимой.

У нас уникальная ситуация сложилась, что команда показывает отличный футбол. В ней есть Тамерлан Мусаев и Алеррандро – игроки, которые замечательно провели прошлый год. Тамик стал игроком сборной России, много забивал. Алеррандро стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Но что-то пошло не так. Сложно сказать, что.

Я здесь признаю, что это и моя ошибка. Не учли, наверное, какие-то проблемы с адаптацией Алеррандро. Наверное, ни для кого не секрет, что была история, что к Тамерлану проявляли интерес наши конкуренты из «Спартака», – сказал Шевелев в эфире канала «Россия 24».

После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33468 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoАлеррандро
logoТамерлан Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoвысшая лига Бразилия
logoСпорт-Экспресс
Евгений Шевелев
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тимур Гурцкая: «Челестини не любит Шевелева и считает, что он профнепригоден для ЦСКА. У Николича было такое же отношение. Все тренеры тупые? Такого не может быть»
1 декабря, 18:57
Челестини про ЦСКА: «Можем играть лучше, но у меня минус 12 игроков, ограниченная по именам команда. Летом ушло много игроков, пришло мало, но мы идем 1-ми, вышли в полуфинал Кубка»
29 ноября, 17:47
Фабио Челестини: «Каждую неделю спрашиваете про нападающих ЦСКА, но почему не у тех, кто их взял? У Мусаева и Алеррандро по одному голу в РПЛ – очевидно, они в тяжелом положении»
26 ноября, 19:21
Главные новости
Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»
31 минуту назад
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
сегодня, 06:00Вакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Ко всем новостям
Последние новости
Коллина о ВАР при оценке угловых: «Главный критерий — отсутствие задержек. Никто не хочет дополнительных остановок игры»
9 минут назад
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
49 минут назад
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
сегодня, 06:37
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:15
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
сегодня, 06:00
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
сегодня, 04:23
Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»
сегодня, 03:29