Пономарев о Баринове в ЦСКА: «Я всеми руками за. Он гораздо интереснее Облякова и Кисляка, в Матвее лидера не вижу. Дмитрий хорошо сложен, подготовлен, и головка у него хорошая»

Владимир Пономарев: Баринов гораздо интереснее Кисляка, я за его переход в ЦСКА.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о возможном переходе в клуб полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова .

Контракт Баринова рассчитан до конца сезона-2025/26. Сообщалось , что игрок склоняется к тому, чтобы присоединиться к ЦСКА. Это может произойти зимой или летом.

– Это здорово, очень здорово. Мы вот сейчас хвалим Облякова , Кисляка – Баринов гораздо поинтереснее. Я только поприветствую это дело. Пускай молодые ребята прибавляют, играя вместе с ним.



Баринов с ударом, хорошо регулирует темп игры, много двигается на поле. В физическом плане хорошо сложен, подготовлен, и головка у него хорошая. Здесь я всеми руками за этот переход.



– В чем Баринов сильнее Кисляка?



– Все-таки Матвей не такой мобильный, как Баринов. А так, Кисляк только эпизодически бегает поперек поля туда-сюда – это не годится, это ерунда. Пас отдать, конечно, может, но тоже редко. Не вижу я в Кисляке лидера полузащиты ЦСКА, не импонирует совсем. Баринов вот – да.



– Потеря Баринова будет сильным ударом по менеджменту «Локомотива»?



– Да, конечно. Они создадут большую потерю для «Локомотива », – сказал Пономарев.



В нынешнем сезоне Баринов провел 23 матча за железнодорожников, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.