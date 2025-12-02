Пономарев о Баринове в ЦСКА: «Я всеми руками за. Он гораздо интереснее Облякова и Кисляка, в Матвее лидера не вижу. Дмитрий хорошо сложен, подготовлен, и головка у него хорошая»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о возможном переходе в клуб полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Контракт Баринова рассчитан до конца сезона-2025/26. Сообщалось, что игрок склоняется к тому, чтобы присоединиться к ЦСКА. Это может произойти зимой или летом.
– Это здорово, очень здорово. Мы вот сейчас хвалим Облякова, Кисляка – Баринов гораздо поинтереснее. Я только поприветствую это дело. Пускай молодые ребята прибавляют, играя вместе с ним.
Баринов с ударом, хорошо регулирует темп игры, много двигается на поле. В физическом плане хорошо сложен, подготовлен, и головка у него хорошая. Здесь я всеми руками за этот переход.
– В чем Баринов сильнее Кисляка?
– Все-таки Матвей не такой мобильный, как Баринов. А так, Кисляк только эпизодически бегает поперек поля туда-сюда – это не годится, это ерунда. Пас отдать, конечно, может, но тоже редко. Не вижу я в Кисляке лидера полузащиты ЦСКА, не импонирует совсем. Баринов вот – да.
– Потеря Баринова будет сильным ударом по менеджменту «Локомотива»?
– Да, конечно. Они создадут большую потерю для «Локомотива», – сказал Пономарев.
В нынешнем сезоне Баринов провел 23 матча за железнодорожников, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.