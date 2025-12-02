  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о Баринове в ЦСКА: «Я всеми руками за. Он гораздо интереснее Облякова и Кисляка, в Матвее лидера не вижу. Дмитрий хорошо сложен, подготовлен, и головка у него хорошая»
40

Пономарев о Баринове в ЦСКА: «Я всеми руками за. Он гораздо интереснее Облякова и Кисляка, в Матвее лидера не вижу. Дмитрий хорошо сложен, подготовлен, и головка у него хорошая»

Владимир Пономарев: Баринов гораздо интереснее Кисляка, я за его переход в ЦСКА.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о возможном переходе в клуб полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Контракт Баринова рассчитан до конца сезона-2025/26. Сообщалось, что игрок склоняется к тому, чтобы присоединиться к ЦСКА. Это может произойти зимой или летом.

– Это здорово, очень здорово. Мы вот сейчас хвалим Облякова, Кисляка – Баринов гораздо поинтереснее. Я только поприветствую это дело. Пускай молодые ребята прибавляют, играя вместе с ним.

Баринов с ударом, хорошо регулирует темп игры, много двигается на поле. В физическом плане хорошо сложен, подготовлен, и головка у него хорошая. Здесь я всеми руками за этот переход.

– В чем Баринов сильнее Кисляка?

– Все-таки Матвей не такой мобильный, как Баринов. А так, Кисляк только эпизодически бегает поперек поля туда-сюда – это не годится, это ерунда. Пас отдать, конечно, может, но тоже редко. Не вижу я в Кисляке лидера полузащиты ЦСКА, не импонирует совсем. Баринов вот – да.

– Потеря Баринова будет сильным ударом по менеджменту «Локомотива»?

– Да, конечно. Они создадут большую потерю для «Локомотива», – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Баринов провел 23 матча за железнодорожников, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33360 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт день за днем»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Баринов
logoМатвей Кисляк
возможные трансферы
logoЦСКА
logoИван Обляков
Владимир Алексеевич Пономарев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галактионов стал настойчивее требовать у «Локо» продлить контракт с Бариновым (Legalbet)
1 декабря, 02:36
Баринов может уйти в ЦСКА как зимой, так и летом. Капитаном «Локомотива» станут Батраков, Монтес или Воробьев (Legalbet)
30 ноября, 21:30
Константин Генич: «Баринов собирается уйти в ЦСКА. Эпопея еще не закончилась»
30 ноября, 20:40
Круговой на вопрос, усилил бы Баринов ЦСКА: «Да, 100%. Я с ним хорошо коммуницирую»
27 ноября, 13:01
Главные новости
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
5 минут назадВакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
23 минуты назад
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 04:10
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Аморим об 1:1 с «Вест Хэмом»: «Такой матч нужно было выигрывать. Упущенные моменты расстраивают: ты контролируешь игру, но в итоге не побеждаешь»
вчера, 22:51
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
5 минут назад
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
37 минут назад
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
50 минут назад
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
сегодня, 04:23
Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»
сегодня, 03:29
Корнеев о непродлении Баринова: «Это сразу же ослабление «Локомотива» и усиление для ЦСКА. Он как будто вернулся в свою лучшую версию»
сегодня, 02:52
Агент Глебова: «В контракте с ЦСКА нет фиксированной суммы отступных для европейских или российских клубов»
сегодня, 02:37
Далот разочарован ничьей с «Вест Хэмом»: «МЮ» не может так нервничать и должен гораздо больше контролировать игру, особенно на «Олд Траффорд»
сегодня, 02:23
«Краснодар» — фаворит матча с ЦСКА. Ничья для армейцев — супер». Шалимов об игре лидеров РПЛ
сегодня, 01:35