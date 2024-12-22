Агент Помазуна об интересе «Спартака»: «Слухи комментировать не хочу. Давайте скажу, что он скоро переходит в «Манчестер»

Агент Ильи Помазуна высказался об интересе «Спартака» к вратарю.

Ранее появилась информация , что красно-белые изучают возможность зимнего трансфера вратаря ЦСКА.

– Можно ли точно сказать, что Илья Помазун покинет ЦСКА зимой?

– Он отдыхает. До 6 января ничего не скажу.

Все слухи комментировать не хочу. Давайте скажу, что игрок скоро переходит в «Манчестер»… Я не люблю это. Больше всего я не люблю, когда в трансферное окно кто‑то начинает что‑то рассказывать. Если кто‑то рассказывает, что кто‑то куда‑то переходит, значит, знает какую‑то информацию…

– Вас удивляет, когда сейчас пишут, что Илья может перейти в «Спартак»?

– Я ни с кем не говорил, ко мне никто не обращался. При этом скажу, что мне важно, чтобы у него все было нормально по карьере. А «Спартак», «Динамо» или «Локомотив» – не так важно, – сказал агент Алексей Сафонов.