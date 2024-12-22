Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» «железобетонно» перейдет в клуб Медиалиги. Трансфер анонсировал глава МФЛ Осипов
Николай Осипов анонсировал трансфер экс-игрока «Манчестер Юнайтед» в Медиалигу.
– Может ли в лигу приехать звезда мирового масштаба?
– Если человек играл за «Манчестер Юнайтед», он звезда?
– Да.
– Значит, железобетонно. И не в «Титан». Это игрок своей сборной. По-моему, он выигрывал еврокубки, причем несколько. Большой человек.
– Он завершил карьеру?
– Мне кажется, он в стадии, когда закончился договор, и он выбирает куда поехать. Свободный агент, европеец.
Насколько мне известно, он точно едет, вопрос только в том, когда он присоединится к клубу и когда клуб анонсирует его появление, – сказал президент Winline Медиалиги.
Ранее в этом месяце появилась информация, что медиафутбольному «Титану» интересен бывший хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли. Однако представители англичанина исключили возможность его трансфера.
Опубликовал: Александр Митрофанов
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