Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» «железобетонно» перейдет в клуб Медиалиги. Трансфер анонсировал глава МФЛ Осипов

Николай Осипов анонсировал трансфер экс-игрока «Манчестер Юнайтед» в Медиалигу.

– Может ли в лигу приехать звезда мирового масштаба?

– Если человек играл за «Манчестер Юнайтед », он звезда?

– Да.

– Значит, железобетонно. И не в «Титан ». Это игрок своей сборной. По-моему, он выигрывал еврокубки, причем несколько. Большой человек.

– Он завершил карьеру?

– Мне кажется, он в стадии, когда закончился договор, и он выбирает куда поехать. Свободный агент, европеец.

Насколько мне известно, он точно едет, вопрос только в том, когда он присоединится к клубу и когда клуб анонсирует его появление, – сказал президент Winline Медиалиги .

Ранее в этом месяце появилась информация , что медиафутбольному «Титану» интересен бывший хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли. Однако представители англичанина исключили возможность его трансфера.

Слух дня: Деле Алли в Медиалиге. Что об этом известно?