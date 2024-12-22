НХЛ. «Рейнджерс» примут «Каролину», «Тампа» против «Флориды», «Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелесом»
«Рейнджерс» примут «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Тампа» сыграет с «Флоридой», «Вашингтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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