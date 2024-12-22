НБА. «Сакраменто» примет «Индиану», «Денвер» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

«Сакраменто » попытается прервать серию поражений в домашней встрече с «Индианой», «Денвер » сыграет в гостях с аутсайдером конференции «Новым Орлеаном ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.