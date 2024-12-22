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НБА. «Сакраменто» примет «Индиану», «Денвер» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

«Сакраменто» попытается прервать серию поражений в домашней встрече с «Индианой», «Денвер» сыграет в гостях с аутсайдером конференции «Новым Орлеаном».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoНБА
logoХьюстон
logoНовый Орлеан
logoСакраменто
logoДенвер
logoТоронто
logoИндиана
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