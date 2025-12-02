  • Спортс
  • «Ман Сити» хочет Андерсона из «Ноттингема», но не готов платить 100 млн фунтов. Если цену на хавбека не снизят, «горожане» выберут Эдерсона из «Аталанты»
4

«Манчестер Сити» интересен полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон.

«Горожанам» очень нравится 23-летний игрок. Он впечатлил спортивного директора Уго Виану и скаутов «Сити», которые уже более 10 раз с начала сезона наблюдали за англичанином, сообщает журналист Саша Тавольери (Sky Sport Switzerland).

Единственная загвоздка состоит в том, что требования «Ноттингема» значительно превышают оценку манкунианцев, которые пока что отказываются платить запрашиваемые 100 млн фунтов.

Отмечается, что в январе Андерсон останется в нынешней команде. Его уход возможен только после чемпионата мира 2026 года. При этом игрок уже сообщил своему окружению, что «Манчестер Сити» – его приоритетный вариант для трансфера.

Вместе с тем полузащитник «Аталанты» Эдерсон остается предпочтительным кандидатом для Пепа Гвардиолы. Игрок хочет покинуть итальянский клуб, а его стоимость в 30-40 млн евро делает его переход значительно более доступным. Контракт Эдерсона действует до 2027 года, и его агент уже работает над ускорением возможной сделки этой зимой.

Утверждается, что «Манчестер Сити» предпочтет бразильца, если «Ноттингем Форест» сохранит завышенную цену на Андерсона.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
