Навас заплакал, говоря о завершении карьеры: «Последние несколько минут смотрел в землю, вспоминая все, что пережил с «Севильей» и сборной»

Хесус Навас заплакал, говоря о завершении карьеры.

Сегодня защитник «Севильи» провел свой последний матч – 39-летний Навас вышел на замену в выездном матче с «Реалом » в 18-м туре Ла Лиги (2:4). Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» встретили Хесуса аплодисментами.

После матча Навас не сдержал слез во время общения с журналистами.

«Никогда в жизни не видел ничего подобного на поле соперника. Это безумие. В последние несколько минут я не видел ничего – я смотрел в землю, вспоминая все те моменты, что я пережил, радость, которую я подарил «Севилье» и своей сборной. Думаю, сделать счастливыми так много людей – это нечто уникальное.

В конце концов, было много моментов и много радости. Я остаюсь наедине с людьми, которые говорят мне это, со всем, чего я достиг... Я всегда был таким. Это и привело меня сюда – ценности, которые я хотел перенести и в сборную.

Я сохраняю спокойствие, потому что в «Севилье» у нас было два очень трудных года. Я хотел быть рядом в этот момент», – сказал Навас.

Изображения: marca.com

Навас выступал за «Севилью» с 2003-го по 2013-й и с 2017-го. В составе андалусийского клуба он дважды выигрывал Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге Европы и по разу становился обладателем Суперкубка Испании и Европы. В составе «Манчестер Сити» Хесус стал чемпионом Англии в 2014 году.

В составе сборной Испании Навас стал чемпионом мира в 2010-м и выиграл чемпионат Европы в 2012-м и 2024-м.

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