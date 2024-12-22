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39-летний Навас завершил карьеру в матче с «Реалом» – «Бернабеу» встретил его аплодисментами. Хесус – чемпион мира и Европы

Хесус Навас завершил карьеру.

Матч с «Реалом» в 18-м туре Ла Лиги стал для 39-летнего защитника «Севильи» последним в карьере игрока. Навас вышел на замену на 65-й минуте – болельщики на «Сантьяго Бернабеу» встретили Хесуса аплодисментами.

Перед началом матча игроки обеих команд устроили для Наваса коридор почета, ему вручили футболку «Реала» с автографами всех игроков основного состава.

Навас выступал за «Севилью» с 2003-го по 2013-й и с 2017-го. В составе андалусийского клуба он дважды выигрывал Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге Европы и по разу становился обладателем Суперкубка Испании и Европы.

Хесус стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити» в 2014 году.

В составе сборной Испании Навас стал чемпионом мира в 2010-м и выиграл чемпионат Европы в 2012-м и 2024-м.

Ушел Хесус Навас, один из последних в золотом поколении Испании

«Севилья» попрощалась с Хесусом Навасом. Слезы, еще слезы и безмерное уважение 😢

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoХесус Навас
logoСевилья
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
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