Грир и Луостаринен забили «Тампе» 2 гола за 42 секунды в одном и том же меньшинстве. Второй гол стал победным для «Флориды»
«Флорида» забила «Тампе» 2 гола за 42 секунды в одном и том же меньшинстве.
«Пантерс» обыграли «Лайтнинг» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
На 30-й минуте матча при счете 1:1 был удален защитник «Флориды» Увис Балинскис.
Пока он находился на скамейке для оштрафованных, его команда забросила 2 шайбы с интервалом в 42 секунды – отличились форварды Энтони-Джон Грир (30:28) и Ээту Луостаринен (31:10).
Гол финна в итоге стал победным в матче, его признали первой звездой встречи.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем