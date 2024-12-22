Лыжи. Кубок России. Терентьева, Маслакова, Смирнова, Сорина, Непряева, Истомина, Пантрина, Крупицкая выступят в классической «разделке» на 5 км
22 декабря Терентьева выступит в классической «разделке» на 5 км на Кубке России.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам
4-й этап
Кирово-Чепецк
Женщины, 5 км, классический стиль
Начало – 10:30 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
31. Диана Соболева
36. Арина Перевозчикова
44. Наталья Крамаренко
50. Екатерина Евтягина
51. Арина Былинко
55. Анастасия Игнатьева
57. Алена Баранова
58. Алиса Жамбалова
59. Лариса Рясина
65. Дарья Белослудцева
66. Татьяна Сорина
68. Дарья Непряева
70. Екатерина Никитина
72. Елизавета Маслакова
73. Алеся Рушенцева
74. Мария Истомина
76. Алина Пеклецова
82. Арина Каличева
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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