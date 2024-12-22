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Лыжи. Кубок России. Терентьева, Маслакова, Смирнова, Сорина, Непряева, Истомина, Пантрина, Крупицкая выступят в классической «разделке» на 5 км

22 декабря Терентьева выступит в классической «разделке» на 5 км на Кубке России.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Женщины, 5 км, классический стиль 

Начало – 10:30 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена». 

Старт-лист 

31. Диана Соболева 

36. Арина Перевозчикова 

44. Наталья Крамаренко 

50. Екатерина Евтягина 

51. Арина Былинко

53. Наталья Терентьева 

55. Анастасия Игнатьева 

57. Алена Баранова 

58. Алиса Жамбалова 

59. Лариса Рясина 

62. Елизавета Пантрина 

64. Анастасия Фалеева 

65. Дарья Белослудцева 

66. Татьяна Сорина 

68. Дарья Непряева 

70. Екатерина Никитина 

72. Елизавета Маслакова 

73. Алеся Рушенцева 

74. Мария Истомина 

76. Алина Пеклецова 

78. Евгения Крупицкая 

79. Анастасия Прокофьева 

82. Арина Каличева 

84. Екатерина Смирнова 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoАлиса Жамбалова
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoДарья Непряева
logoАнастасия Фалеева
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoМария Истомина
Алина Пеклецова
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
logoЕвгения Крупицкая
Екатерина Смирнова
logoАрина Былинко
Елизавета Маслакова
Екатерина Евтягина
Арина Каличева
logoКубок России
Екатерина Никитина
Диана Соболева
Наталья Крамаренко
Арина Перевозчикова
Анастасия Игнатьева
Лариса Рясина
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Алеся Рушенцева
logoАлена Баранова
Дарья Белослудцева
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logoсборная России жен (лыжные гонки)
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