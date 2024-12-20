Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Наполи» сыграет с «Дженоа» в субботу

В Серии А пройдут матчи 17-го тура.

В пятницу «Милан » сыграет в гостях с «Вероной».

В субботу «Наполи » встретится на выезде с «Дженоа ».

В воскресенье «Аталанта » примет «Эмполи», «Ювентус » проведет гостевой матч с «Монцей».

В понедельник «Интер» будет противостоять «Комо».

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17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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