Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Наполи» сыграет с «Дженоа» в субботу
В Серии А пройдут матчи 17-го тура.
В пятницу «Милан» сыграет в гостях с «Вероной».
В субботу «Наполи» встретится на выезде с «Дженоа».
В воскресенье «Аталанта» примет «Эмполи», «Ювентус» проведет гостевой матч с «Монцей».
В понедельник «Интер» будет противостоять «Комо».
Чемпионат Италии
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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