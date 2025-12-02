Гришин о «Локомотиве» в РПЛ: «Претендент на первое место. Галактионов определился с линией обороны, и пошли победы. Сильянов – лучший правый защитник чемпионата»

Гришин: «Локомотив» претендует на чемпионство, Сильянов – лучший на позиции.

Экс-игрок ЦСКА, «Динамо» и других клубов Александр Гришин считает, что «Локомотив» способен претендовать на чемпионство в РПЛ.

В воскресенье «Локо» на выезде обыграл «Ростов » (3:1) в матче 17‑го тура Мир РПЛ . Железнодорожники с 34 очками занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата.

«Я знал, что «Локомотив» выиграет, потому что это более организованная команда. Это команда, которая претендует даже на первое место. Вернулся Баринов и забил блестящий гол, такие мячи забивают очень редко. Это говорит о том, что мастерство есть и никуда не денется.

Галактионов наконец определился с линией обороны. Считаю, что Сильянов – лучший правый защитник в нашем чемпионате. Также есть три иностранца, которые по скорости не уступают другим нападающим. Поэтому «Локомотив» начал мало пропускать и пошли победы», – сказал Гришин.