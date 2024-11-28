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  • «Ливерпуль» обыграл «Реал», «Ростов» выбил «Спартак» в Путь регионов, Ямаль взял Golden Boy, сухой дебют Худякова в ЛЧ, Лижэнь просрочил время в партии, Буше возглавил «Авангард» и другие новости
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«Ливерпуль» обыграл «Реал», «Ростов» выбил «Спартак» в Путь регионов, Ямаль взял Golden Boy, сухой дебют Худякова в ЛЧ, Лижэнь просрочил время в партии, Буше возглавил «Авангард» и другие новости

1. «Ливерпуль» обыграл «Реал» в главном матче дня в Лиге чемпионов – 2:0! Мбаппе не забил пенальти, у Килиана лишь 1 гол в 5 матчах ЛЧ за «Реал». «Мадрид» проиграл мерсисайдцам впервые с 2009 года и стал первым действующим победителем ЛЧ с тремя поражениями на групповом/общем этапе.

«Монако» проиграл «Бенфике» в меньшинстве – 2:3. Перед матчем украинский вратарь Трубин не пожал руку Головину. Александр сделал ассист на 13-й минуте. Даниил Худяков дебютировал за «Штурм» и сыграл на ноль с «Жироной» (1:0). «Ювентус» сыграл с «Астон Виллой» вничью (0:0), «Боруссия» разгромила «Динамо» Загреб (3:0), ПСВ победил «Шахтер» после красной Педриньо (3:2), уступая 0:2 до 87-й минуты. Все результаты – здесь.

«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 5-го тура, «Интер» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Бавария» – 13-я, «Сити» – 17-й, «Реал» – 24-й, «ПСЖ» – в зоне вылета

2. «Спартак» 3-й раз подряд вылетел из плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России в Путь регионов. В этот раз москвичи проиграли «Ростову» (1:2). Без спорного судейства не обошлось: Карасев не назначил пенальти в ворота «Ростова» за столкновение Кучаева и Маркиньоса. Станкович был так зол из-за игры, что сломал пластиковое ограждение скамейки.

В другом матче Пути РПЛ «Зенит» прошел «Ахмат» – 5:1 по сумме двух матчей. Соболев не реализовал выход один на один.

В Пути регионов «Динамо» Махачкала прошло «Сочи» по пенальти, а в матче «Урала» и «Химок» в ворота встал полевой игрок: Хосонов из-за удаления вратаря «Химок» Обухова на 95-й. Чуда не случилось: Хетаг не отбил ни одного удара и сам пробил в штангу, «Химки» вылетели. Это лишь одна из проблем клуба: инвестор недоволен тренером, а поставщик требует вернуть долг в 5,5 млн рублей за питание.

3. НХЛ. Гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Баффало» (1:0), «Тампа» уступила «Вашингтону» (4:5), «Каролина» победила «Рейнджерс» (4:3). Другие результаты – здесь.

4. 17-летний вингер «Барсы» Ямаль выиграл Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту года в Европе. Завершивший карьеру Тони Кроос признан игроком года.

5. Ги Буше возглавил «Авангард», контракт – до 2026 года. Звягин будет и.о. главного тренера до приезда канадца в Омск.

6. НБА. «Голден Стэйт» принимает «Оклахому», «Даллас» дома обыграл «Нью-Йорк». Остальные результаты – здесь.

7. Матч на первенство мира по шахматам. 3-я партия. Гукеш белыми обыграл Дин Лижэня и сравнял общий счет. Китайский гроссмейстер просрочил время: не успел нажать на часы, сбив одну из фигур.

8. КХЛ. «Северсталь» проиграла «Ладе» (0:3), «Ак Барс» был сильнее «Сочи» (3:2 ОТ), «Сибирь» победила «Барыс» (2:0).

9. Анна Щербакова и Александра Трусова будут работать с командами на юниорском Кубке Первого канала по фигурному катанию.

10. РПЛ проведет внеочередное собрание 28 ноября. На нем обсудят заявления о коррупции в судействе.

11. Лионель Месси и «Интер Майами» могут продлить контракт до ЧМ-2026.

12. Кузнецов, Шипачев, Гусев, Голдобин, Буше выбраны на Матч звезд КХЛ по итогам голосования болельщиков.

13. Мошенники обманули футболистку молодежки «Локо» Стельмахову на 4 млн рублей. Она оформила кредит и переслала им деньги родителей.

14. Кандидатом в президенты Грузии стал чемпион России по футболу Кавелашвили. Экс-форвард играл за «Аланию» и «Ман Сити».

15. FA хочет, чтобы к 2028-му 30% тренеров мужских сборных Англии были представителями расовых и этнических меньшинств. В штабах женских сборных должно быть не менее 60% женщин.

16. Кубок России по биатлону. Пролог. Наталия Шевченко и Зубарев выиграли лыжные спринты, Дербушева и Блинов – 2-е, Казакевич и Вьюхин – 3-и.

17. США задерживают ежегодные выплаты WADA из-за допинг-дела 23 китайских пловцов.

Цитаты дня.

Журналист Риоло об ошибке Сафонова: «Он был смешон, Энрике позорится с этой ротацией вратарей. Зачем это делать? Ты подписал не Яшина или Майера, а вратаря «Краснодара»!»

Фигуристка Куракова, выступающая за Польшу: «Люди в России недовольны. Мне постоянно желают смерти и оставляют ненавистные комментарии»

Дмитрий Губерниев: «Обозначу позицию всех нормальных людей – Исинбаева не предатель, а герой спорта российского и мирового»

Пеп о словах про «желание сделать себе больно»: «Я не хотел принизить серьезность проблемы селфхарма. Меня застали врасплох вопросом»

Глава Самарской области о зарплатах и неустойках тренеров: «Если человек оценен в 12 млн рублей, а у нас платят 100, это вызывает вопросы. 100 млн, чтобы уволить непрофессионала, это ту мач»

Гендиректор «Ахмата» о коррупции в судействе: «На заборе тоже написано. Если есть факты – надо о них говорить. Против нас столько ошибок – мы же не кричим об этом на каждом углу»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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