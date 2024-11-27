Кузнецов, Шипачев, Гусев, Голдобин, Буше выбраны на Матч звезд КХЛ по итогам голосования болельщиков
Завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в стартовые составы команд на звездный уикэнд. Остальных участников выберут СМИ и лига.
Дивизион Боброва
Вратарь: Максим Дорожко («Витязь», 2621 голос);
Защитник: Богдан Конюшков («Торпедо», 1813);
Нападающие: Николай Голдобин («Спартак», 2177), Евгений Кузнецов (СКА, 2163).
Дивизион Тарасова
Вратарь: Даниил Исаев («Локомотив», 4566);
Защитник: Игорь Ожиганов («Динамо» Москва, 1456);
Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Минск, 3861), Никита Гусев («Динамо» Москва, 3604).
Первым участником этой команды ранее стал Сэм Анас («Динамо» Минск).
Дивизион Харламова
Вратарь: Зак Фукале («Трактор», 2855);
Защитник: Егор Яковлев («Металлург», 1012);
Нападающие: Максим Шабанов («Трактор», 2181), Стефан Да Коста («Автомобилист», 1678).
Дивизион Чернышева
Вратарь: Денис Костин («Сибирь», 2460);
Защитник: Тревор Мерфи («Сибирь», 2887);
Нападающие: Рид Буше («Авангард», 2931), Джошуа Ливо («Салават Юлаев», 1575).
Отмечается, что Ливо стал третьим в голосовании болельщиков, но от «Сибири» по итогам голосования могли пройти только два игрока с наибольшим числом голосов, поэтому Тэйлор Бек не мог быть выбран.
Звездный уик-энд стартует 8 февраля.
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