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Кузнецов, Шипачев, Гусев, Голдобин, Буше выбраны на Матч звезд КХЛ по итогам голосования болельщиков

Определены первые участники Фонбет Матча звезд КХЛ-2025.

Завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в стартовые составы команд на звездный уикэнд. Остальных участников выберут СМИ и лига.

Дивизион Боброва 

Вратарь: Максим Дорожко («Витязь», 2621 голос);

Защитник: Богдан Конюшков («Торпедо», 1813);

Нападающие: Николай Голдобин («Спартак», 2177), Евгений Кузнецов (СКА, 2163).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Даниил Исаев («Локомотив», 4566);

Защитник: Игорь Ожиганов («Динамо» Москва, 1456);

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Минск, 3861), Никита Гусев («Динамо» Москва, 3604).

Первым участником этой команды ранее стал Сэм Анас («Динамо» Минск).

Дивизион Харламова

Вратарь: Зак Фукале («Трактор», 2855);

Защитник: Егор Яковлев («Металлург», 1012);

Нападающие: Максим Шабанов («Трактор», 2181), Стефан Да Коста («Автомобилист», 1678).

Дивизион Чернышева

Вратарь: Денис Костин («Сибирь», 2460);

Защитник: Тревор Мерфи («Сибирь», 2887);

Нападающие: Рид Буше («Авангард», 2931), Джошуа Ливо («Салават Юлаев», 1575).

Отмечается, что Ливо стал третьим в голосовании болельщиков, но от «Сибири» по итогам голосования могли пройти только два игрока с наибольшим числом голосов, поэтому Тэйлор Бек не мог быть выбран.

Звездный уик-энд стартует 8 февраля.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЕХЛ
logoМатч звезд КХЛ
logoИгорь Ожиганов
logoТорпедо
logoДенис Костин
logoСэм Анас
logoМаксим Дорожко
logoАвтомобилист
logoНиколай Голдобин
logoАвангард
logoДжош Ливо
logoМаксим Шабанов
logoДинамо Минск
logoСтефан Да Коста
logoВадим Шипачев
logoЕвгений Кузнецов
logoБогдан Конюшков
logoЗак Фукале
logoДинамо Москва
logoВитязь
logoСКА
logoЛокомотив
болельщики
logoРид Буше
logoСибирь
logoМеталлург Мг
logoТревор Мерфи
logoЕгор Яковлев
logoСпартак
logoКХЛ
logoНикита Гусев
logoСалават Юлаев
logoТрактор
logoТэйлор Бек
logoДаниил Исаев
дивизион Тарасова
дивизион Чернышева
дивизион Харламова
дивизион Боброва
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