Кузнецов, Шипачев, Гусев, Голдобин, Буше выбраны на Матч звезд КХЛ по итогам голосования болельщиков

Определены первые участники Фонбет Матча звезд КХЛ-2025.

Завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в стартовые составы команд на звездный уикэнд. Остальных участников выберут СМИ и лига.

Дивизион Боброва

Вратарь: Максим Дорожко («Витязь », 2621 голос);

Защитник: Богдан Конюшков («Торпедо », 1813);

Нападающие: Николай Голдобин («Спартак », 2177), Евгений Кузнецов (СКА, 2163).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Даниил Исаев («Локомотив», 4566);

Защитник: Игорь Ожиганов («Динамо» Москва, 1456);

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Минск, 3861), Никита Гусев («Динамо» Москва, 3604).

Первым участником этой команды ранее стал Сэм Анас («Динамо» Минск).

Дивизион Харламова

Вратарь: Зак Фукале («Трактор», 2855);

Защитник: Егор Яковлев («Металлург», 1012);

Нападающие: Максим Шабанов («Трактор», 2181), Стефан Да Коста («Автомобилист», 1678).

Дивизион Чернышева

Вратарь: Денис Костин («Сибирь», 2460);

Защитник: Тревор Мерфи («Сибирь», 2887);

Нападающие: Рид Буше («Авангард», 2931), Джошуа Ливо («Салават Юлаев», 1575).

Отмечается, что Ливо стал третьим в голосовании болельщиков, но от «Сибири» по итогам голосования могли пройти только два игрока с наибольшим числом голосов, поэтому Тэйлор Бек не мог быть выбран.

Звездный уик-энд стартует 8 февраля.