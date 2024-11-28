Капризов забил победный гол в матче «Баффало», став 2-й звездой. У него 14+21 в 21 игре

Кирилл Капризов забросил победную шайбу в матче с «Баффало» (1:0).

Форвард «Миннесоты» признан второй звездой этой игры. Первой стал вратарь «Уайлд» Филип Густавссон, отбивший все 39 бросков.

Капризов набрал 35-е (14+11) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 21 игру.

Сегодня за 22:15 – лучший показатель среди форвардов «Миннесоты» – у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».