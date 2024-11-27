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Кубок России. Пролог. Наталия Шевченко и Дербушева, Зубарев и Блинов пробегут финалы лыжных спринтов, Казакевич выбыла в 1/2 финала

27 ноября на Кубке России по биатлону пройдет пролог в формате лыжного спринта.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

1-й этап

Ханты-Мансийск

Пролог

Лыжный спринт, 100 м

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляцияVK-сообщество СБР.

Женщины

Финал 

Наталия Шевченко – Тамара Дербушева

Забег за третье место

Ирина Казакевич – Анна Григорьева

1/2 финала

Ирина Казакевич – Наталия Шевченко

Анна Григорьева – Тамара Дербушева

1/4 финала

Жанна Максимович – Ирина Казакевич

Наталия Шевченко – Юлия Шеллер

Анна Григорьева – Анастасия Егорова

Тамара Дербушева – Елизавета Каплина

Мужчины

Финал

Алексей Зубарев – Никита Блинов

Забег за третье место

Дмитрий Иванов – Андрей Вьюхин

1/2 финала

Дмитрий Иванов – Алексей Зубарев

Андрей Вьюхин – Никита Блинов

1/4 финала

Александр Бектуганов – Дмитрий Иванов

Кирилл Бажин – Алексей Зубарев

Рустам Каюмов – Андрей Вьюхин

Алексей Вагин – Никита Блинов

Резцова и Наталия Шевченко – за «Улыбаемся и Бажин», Казакевич и Миронова – за «Людей ИК». Составы команд на прологи в новом сезоне

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовала: Анна Лаптева
Рустам Каюмов
Дмитрий Иванов
результаты
Александр Бектуганов
Кирилл Бажин
Андрей Вьюхин
Алексей Зубарев
logoКубок России
Никита Блинов
Алексей Вагин
logoАнастасия Егорова
Юлия Шеллер
Тамара Дербушева (Воронина)
Жанна Максимович
Анна Григорьева
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Елизавета Каплина
logoИрина Казакевич
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