Кубок России. Пролог. Наталия Шевченко и Дербушева, Зубарев и Блинов пробегут финалы лыжных спринтов, Казакевич выбыла в 1/2 финала
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
1-й этап
Ханты-Мансийск
Пролог
Лыжный спринт, 100 м
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – VK-сообщество СБР.
Женщины
Финал
Наталия Шевченко – Тамара Дербушева
Забег за третье место
Ирина Казакевич – Анна Григорьева
1/2 финала
Ирина Казакевич – Наталия Шевченко
Анна Григорьева – Тамара Дербушева
1/4 финала
Жанна Максимович – Ирина Казакевич
Наталия Шевченко – Юлия Шеллер
Анна Григорьева – Анастасия Егорова
Тамара Дербушева – Елизавета Каплина
Мужчины
Финал
Алексей Зубарев – Никита Блинов
Забег за третье место
Дмитрий Иванов – Андрей Вьюхин
1/2 финала
Дмитрий Иванов – Алексей Зубарев
Андрей Вьюхин – Никита Блинов
1/4 финала
Александр Бектуганов – Дмитрий Иванов
Кирилл Бажин – Алексей Зубарев
Рустам Каюмов – Андрей Вьюхин
Алексей Вагин – Никита Блинов
Резцова и Наталия Шевченко – за «Улыбаемся и Бажин», Казакевич и Миронова – за «Людей ИК». Составы команд на прологи в новом сезоне
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
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