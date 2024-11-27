Месси и «Интер Майами» могут продлить контракт до ЧМ-2026 (Гастон Эдул)
«Интер Майами» и Лионель Месси обсуждают продление контракта.
По информации журналиста Гастона Эдула, соглашение с нападающим сборной Аргентины может быть продлено до чемпионата мира 2026 года. Сообщается, что стороны находятся на пути к соглашению.
Действующий контракт Месси с «Интер Майами» истекает в декабре 2025 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Гастона Эдула
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