Месси и «Интер Майами» могут продлить контракт до ЧМ-2026 (Гастон Эдул)

«Интер Майами» и Лионель Месси обсуждают продление контракта.

По информации журналиста Гастона Эдула, соглашение с нападающим сборной Аргентины может быть продлено до чемпионата мира 2026 года. Сообщается, что стороны находятся на пути к соглашению.

Действующий контракт Месси с «Интер Майами » истекает в декабре 2025 года.