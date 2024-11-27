Щербакова и Трусова будут работать с командами на юниорском Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер ОИ Александра Трусова будут работать с командами на Кубке Первого канала среди юниоров.

Турнир пройдет 7 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве.

Составы на Кубок были объявлены ранее. Цвета команд станут известны после жеребьевки.