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КХЛ. «Сибирь» примет «Барыс», «Северсталь» сыграет с «Ладой», «Сочи» против «Ак Барса»

«Сибирь» принимает «Барыс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Северсталь» встретится с «Ладой», «Сочи» сыграет против «Ак Барса».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
результаты матчей
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