Ги Буше возглавил «Авангард», контракт – до 2026 года. Звягин будет и.о. главного тренера до приезда канадца в Омск

Тренер Ги Буше возглавил «Авангард».

Клуб заключил контракт с канадским тренером до конца сезона-2025/26.

53-летний специалист прибудет в Омск и примет команду в первой половине декабря.

Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера до приезда Ги Буше в Омск.

Буше ранее возглавлял «Тампу» и «Оттаву». В сезоне-2023/24 он был помощником главного тренера «Торонто».

На данный момент «Авангард » занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 29 играх.