Ги Буше возглавил «Авангард», контракт – до 2026 года. Звягин будет и.о. главного тренера до приезда канадца в Омск
Тренер Ги Буше возглавил «Авангард».
Клуб заключил контракт с канадским тренером до конца сезона-2025/26.
53-летний специалист прибудет в Омск и примет команду в первой половине декабря.
Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера до приезда Ги Буше в Омск.
Буше ранее возглавлял «Тампу» и «Оттаву». В сезоне-2023/24 он был помощником главного тренера «Торонто».
На данный момент «Авангард» занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 29 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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