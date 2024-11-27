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Ги Буше возглавил «Авангард», контракт – до 2026 года. Звягин будет и.о. главного тренера до приезда канадца в Омск

Тренер Ги Буше возглавил «Авангард».

Клуб заключил контракт с канадским тренером до конца сезона-2025/26.

53-летний специалист прибудет в Омск и примет команду в первой половине декабря.

Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера до приезда Ги Буше в Омск.

Буше ранее возглавлял «Тампу» и «Оттаву». В сезоне-2023/24 он был помощником главного тренера «Торонто».

На данный момент «Авангард» занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 29 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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