Вальверде три недели играет на фоне проблем со здоровьем. Хавбек не хочет подводить Алонсо и партнеров по «Реалу» (Серхио Киранте)

Федерико Вальверде играет за «Реал», несмотря на проблемы со здоровьем.

Полузащитник «Реала » Федерико Вальверде последние три недели испытывает очень серьезные проблемы со здоровьем, но все равно играет за клуб.

Как сообщает журналист DAZN Серхио Киранте, завтра уругваец снова выйдет на поле – в матче против «Алавеса» в 16-м туре Ла Лиги.

Вальверде не хочет подводить своих партнеров по команде и тренера Хаби Алонсо в тяжелый период, когда многие игроки отсутствуют.

В текущем сезоне Ла Лиги Федерико провел 16 матчей и сделал 4 результативных паса. Его статистика – здесь .