Вальверде три недели играет на фоне проблем со здоровьем. Хавбек не хочет подводить Алонсо и партнеров по «Реалу» (Серхио Киранте)
Федерико Вальверде играет за «Реал», несмотря на проблемы со здоровьем.
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде последние три недели испытывает очень серьезные проблемы со здоровьем, но все равно играет за клуб.
Как сообщает журналист DAZN Серхио Киранте, завтра уругваец снова выйдет на поле – в матче против «Алавеса» в 16-м туре Ла Лиги.
Вальверде не хочет подводить своих партнеров по команде и тренера Хаби Алонсо в тяжелый период, когда многие игроки отсутствуют.
В текущем сезоне Ла Лиги Федерико провел 16 матчей и сделал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.
Что делать с Хаби Алонсо?30102 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Серхио Киранте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости