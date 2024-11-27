У Соболева 2 гола и ассист в 14 матчах за «Зенит». Форвард не реализовал выход один на один в игре с «Ахматом»

Александр Соболев не смог отличиться в матче с «Ахматом».

«Зенит » победил «Ахмат » (2:1) в 10-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Голы забили Лусиано Гонду и Артур.

На 84-й минуте матча Соболев не смог реализовать выход один на один. Нападающий, избежав офсайда, оказался в пустой штрафной соперника. Он пробил низом, но вратарь «Ахмата » Яхья Магомедов помешал удару.

Петербуржцы, также выигравшие первый матч со счетом 3:0, прошли дальше.

Всего в этом сезоне на счету Соболева 2 гола и 1 результативная передача в 14 матчах за «Зенит», все – в играх Кубка России. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .