У Соболева 2 гола и ассист в 14 матчах за «Зенит». Форвард не реализовал выход один на один в игре с «Ахматом»
Александр Соболев не смог отличиться в матче с «Ахматом».
«Зенит» победил «Ахмат» (2:1) в 10-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Голы забили Лусиано Гонду и Артур.
На 84-й минуте матча Соболев не смог реализовать выход один на один. Нападающий, избежав офсайда, оказался в пустой штрафной соперника. Он пробил низом, но вратарь «Ахмата» Яхья Магомедов помешал удару.
Петербуржцы, также выигравшие первый матч со счетом 3:0, прошли дальше.
Всего в этом сезоне на счету Соболева 2 гола и 1 результативная передача в 14 матчах за «Зенит», все – в играх Кубка России. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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