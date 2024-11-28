«Реал» – первый действующий победитель ЛЧ с тремя поражениями на групповом/общем этапе
«Реал» установил антирекорд Лиги чемпионов для победителей турнира.
«Мадрид» проиграл «Ливерпулю» (0:2) в пятом туре общего этапа.
Это третье поражение команды Карло Анчелотти в этом сезоне ЛЧ. Ранее «сливочные» проиграли «Лилю» (0:1) и «Милану» (1:3).
«Реал» стал первым действующим победителем Лиги чемпионов с тремя поражениями на групповом/общем этапе.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости