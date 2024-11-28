«Реал» – первый действующий победитель ЛЧ с тремя поражениями на групповом/общем этапе

«Реал» установил антирекорд Лиги чемпионов для победителей турнира.

«Мадрид» проиграл «Ливерпулю» (0:2) в пятом туре общего этапа.

Это третье поражение команды Карло Анчелотти в этом сезоне ЛЧ. Ранее «сливочные» проиграли «Лилю» (0:1) и «Милану» (1:3).

«Реал» стал первым действующим победителем Лиги чемпионов с тремя поражениями на групповом/общем этапе.