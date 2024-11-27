НБА. «Голден Стэйт» примет «Оклахому», «Даллас» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 14 матчей.

Во встрече лидеров Западной конференции «Голден Стэйт » примет на своей площадке «Оклахому», «Даллас » сыграет дома с «Нью-Йорком ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.