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НБА. «Голден Стэйт» примет «Оклахому», «Даллас» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 14 матчей.

Во встрече лидеров Западной конференции «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Оклахому», «Даллас» сыграет дома с «Нью-Йорком».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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