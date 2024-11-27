Кандидатом в президенты Грузии стал чемпион России по футболу Кавелашвили. Экс-форвард играл за «Аланию» и «Ман Сити»
Партия «Грузинская мечта» выдвинула на этот пост Михаила Кавелашвили.
«Команда приняла единогласное решение относительно выдвижения Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии. Я уверен, что Михаил Кавелашвили полностью восстановит достоинство, временно отнятое у института президентства», – заявил почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
Кавелашвили начинал карьеру футболиста в «Локомотиве» из Тбилиси. В 1995 году он присоединился к клубу «Спартак-Алания», в составе которого стал чемпионом России. Также он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Манчестер Сити», «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон» и «Базель».
В составе сборной Грузии экс-нападающий провел 46 матчей и забил 9 голов.
Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря. Нового главу государства впервые будет выбирать коллегия, состоящая из 300 человек, а не граждане. В коллегию войдут 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов регионов.
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