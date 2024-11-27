Головин сделал ассист в матче с «Бенфикой». Это 2-е голевое действие россиянина подряд, до этого в сезоне их не было
Александр Головин сделал результативную передачу в матче с «Бенфикой».
«Монако» принимает португальский клуб (1:0, первый тайм) в 5-м туре Лиги чемпионов. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Полузащитник ассистировал Элиссу Бен-Сегиру, забившему голу на 13-й минуте матча.
Это второе голевое действие россиянина подряд – до этого он забил «Бресту» (3:2) в 12-м туре Лиги 1.
С полной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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