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  • Глава Самарской области о зарплатах и неустойках тренеров: «Если человек оценен в 12 млн рублей, а у нас платят 100, это вызывает вопросы. 100 млн, чтобы уволить непрофессионала, это ту мач»
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Глава Самарской области о зарплатах и неустойках тренеров: «Если человек оценен в 12 млн рублей, а у нас платят 100, это вызывает вопросы. 100 млн, чтобы уволить непрофессионала, это ту мач»

Губернатор Самарской области высказался о зарплатах футбольных тренеров.

«По поводу зарплат сложный вопрос. Я знаю прецеденты, когда тренер не самого сильного клуба получает порядка 100 миллионов фикс, а есть еще премии и так далее. Извините меня, но 100 млн рублей в год – это достаточно серьезное вознаграждение. А еще эти премии... У меня есть вопросы к этому. 

Если человек так оценен профессиональным сообществом, другие клубы приглашают его на 120 млн рублей в год, а у нас платят 100, и он показывает должный результат – хорошо. А если он стоит 1 млн в месяц, 12 млн в год, а у нас платят 100 млн, это вызывает вопросы. Я не говорю про нас, это в целом. 

У каждого региона, который поддерживает профессиональный футбол, есть право регулировать это. Если контрактные обязательства, которые уже заключены, но я, если бы хотел, мог бы на них повлиять. 

К примеру: наверняка в каком-нибудь профессиональном футбольном клубе есть тренер, за увольнение которого нужно заплатить 100 млн рублей. Я говорю абстрактно, но наверняка такой есть.

Если по каким-то причинам он не показывает хорошую игру, но сообщество, которое за ним стоит и занимается агентской деятельностью, инициирует кампанию в СМИ по его защите, хотя, по идее, его нужно снять за плохую игру... 100 млн рублей за то, чтобы уволить непрофессионала, человека, который стал непрофессионалом, это ту мач. Должны быть какие-то другие формы. Поэтому много здесь вопросов», – сказал Вячеслав Федорищев.

Глава Самарской области: «На линии СВО всегда нужна техника, а профессиональный спорт должен развиваться без бюджетных денег. 4 млрд рублей направляем на госкоманды – это очень много»

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Волжская защепка»
деньги
Вячеслав Федорищев
logoпремьер-лига Россия
агенты
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