«Сочи» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 18:15

«Сочи» примет «Динамо» Махачкала в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».

Победитель матча сыграет во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Проигравшая команда покинет турнир.

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