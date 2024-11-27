«Астон Вилла» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Астон Вилла» примет «Ювентус» в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Okko покажет игру в прямом эфире.

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