Худяков выйдет в старте «Штурма» на матч ЛЧ с «Жироной». Это первая игра экс-вратаря «Локомотива» за австрийский клуб после летнего перехода

Даниил Худяков сыграет в стартовом составе «Штурма» против «Жироны».

Сегодня австрийский клуб примет команду под руководством Мичела Санчеса в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Начало – в 20:45 по московскому времени.

20-летний голкипер «Штурма » Даниил Худяков выйдет в стартовом составе в официальном матче впервые с момента перехода в австрийский клуб из «Локомотива» в июле.

Худяков дебютировал за «Штурм» в товарищеском матче с «Порту» и пропустил между ног