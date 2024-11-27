Худяков выйдет в старте «Штурма» на матч ЛЧ с «Жироной». Это первая игра экс-вратаря «Локомотива» за австрийский клуб после летнего перехода
Даниил Худяков сыграет в стартовом составе «Штурма» против «Жироны».
Сегодня австрийский клуб примет команду под руководством Мичела Санчеса в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Начало – в 20:45 по московскому времени.
20-летний голкипер «Штурма» Даниил Худяков выйдет в стартовом составе в официальном матче впервые с момента перехода в австрийский клуб из «Локомотива» в июле.
Худяков дебютировал за «Штурм» в товарищеском матче с «Порту» и пропустил между ног
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Штурма»
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