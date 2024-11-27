Журналит Риоло об ошибке Сафонова: «Он был смешон, Энрике позорится с этой ротацией вратарей. Зачем это делать? Ты подписал не Яшина или Майера, а вратаря «Краснодара»!»
«ПСЖ» проиграл матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Единственный гол был забит после ошибки российского вратаря – он не смог как следует выбить мяч кулаками после углового.
«Те сэйвы, которые он сделал, Доннарумма тоже делает в каждом матче. Проблема не в грубой ошибке, а в том, что [Луис Энрике] зачем-то позорится с этой ротацией вратарей. «Я выпущу тебя, а теперь я выпущу тебя».
Теперь он потерял Доннарумму. Все кончено, Луис Энрике больше не увидит Доннарумму. Но зачем нужно было это делать? Ты подписал не Зеппа Майера или Льва Яшина, а Сафонова, бывшего вратаря «Краснодара»! Давайте поговорим о голе? Этот парень был просто смешон», – сказал журналист Риоло.
Привоз Сафонова: неловко срезал подачу в створ прямо на соперника 😞 Но потом здорово выручал
Энрике про ошибку Сафонова: «Ответственны все, не нужно искать виноватых. Если кто и виноват, так это я. Я думал, что Матвей лучше всех подходит для противодействия прессингу «Баварии»
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