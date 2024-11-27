  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Журналит Риоло об ошибке Сафонова: «Он был смешон, Энрике позорится с этой ротацией вратарей. Зачем это делать? Ты подписал не Яшина или Майера, а вратаря «Краснодара»!»
92

Журналит Риоло об ошибке Сафонова: «Он был смешон, Энрике позорится с этой ротацией вратарей. Зачем это делать? Ты подписал не Яшина или Майера, а вратаря «Краснодара»!»

Даниэль Риоло возмутился решением выпустить Матвея Сафонова на игру с «Баварией».

«ПСЖ» проиграл матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Единственный гол был забит после ошибки российского вратаря – он не смог как следует выбить мяч кулаками после углового.

«Те сэйвы, которые он сделал, Доннарумма тоже делает в каждом матче. Проблема не в грубой ошибке, а в том, что [Луис Энрике] зачем-то позорится с этой ротацией вратарей. «Я выпущу тебя, а теперь я выпущу тебя». 

Теперь он потерял Доннарумму. Все кончено, Луис Энрике больше не увидит Доннарумму. Но зачем нужно было это делать? Ты подписал не Зеппа Майера или Льва Яшина, а Сафонова, бывшего вратаря «Краснодара»! Давайте поговорим о голе? Этот парень был просто смешон», – сказал журналист Риоло.

Привоз Сафонова: неловко срезал подачу в створ прямо на соперника 😞 Но потом здорово выручал

Энрике про ошибку Сафонова: «Ответственны все, не нужно искать виноватых. Если кто и виноват, так это я. Я думал, что Матвей лучше всех подходит для противодействия прессингу «Баварии»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
Даниэль Риоло
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoКраснодар
logoЗепп Майер
logoЛев Яшин
logoпремьер-лига Россия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мошенники обманули футболистку молодежки «Локо» Стельмахову на 4 млн рублей. Она оформила кредит и переслала им деньги родителей («Мутко против»)
2012 минут назад
Отстраненный за слова про Клоппа судья Кут, возможно, обсуждал ставку на желтую карточку перед матчем Чемпионшипа. Арбитр заявил, что решения на поле не зависели от событий в личной жизни
733 минуты назад
Хотите всегда быть в курсе актуальных вакансий и внутренней кухни Спортса’‘? Подписывайтесь на карьерный блог!
55 минут назадВакансия
Гвардиола о царапинах на лице после 3:3 с «Фейеноордом»: «Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно»
63сегодня, 06:34
Чалов о том, почему уехал из России: «Комплекс причин. Сыграл с «МЮ», вернулся в детскую мечту. Адекватно понимать свой уровень, расти как личность, расширять кругозор – это тоже важно»
58сегодня, 06:22
Губернатор вскрыл коррупцию в футболе, «Сити» не выиграл с 3:0, победы «Барсы» и «Баварии», биатлонист Устюгов лишится золота и бронзы ОИ и другие новости
24сегодня, 06:10
Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «Ювентус» в гостях у «Астон Виллы», «Монако» примет «Бенфику», ПСВ – «Шахтер»
30сегодня, 05:30
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Зенит» в гостях у «Ахмата», «Ростов» примет «Спартак», «Локо» и «Динамо» сыграют в четверг
80сегодня, 05:15
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1. «Урал» примет «Химки», «Сочи» против «Динамо» Махачкала
41сегодня, 05:10
Расскажите нам о себе, чтобы сделать Спортс’’ лучше! Примите участие в исследовании
2сегодня, 05:00Опрос
Ко всем новостям
Последние новости
Ерохин о сборной России: «Играть за страну – престижно для любого футболиста. Не стоит акцентировать внимание на Брунее: сегодня такой матч, завтра будет соперник иного уровня»
15 минут назад
«Динамо» Загреб – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
229 минут назад
«Монако» – «Бенфика». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
39 минут назад
«Астон Вилла» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
850 минут назад
Артета о 5:1 со «Спортингом»: «Очень рад, хороший результат в матче с сильным соперником. «Арсенал» был умен и эффективен в своих атаках»
6сегодня, 08:41
«Партизан» хочет арендовать Зорина у «Спартака» (Metaratings)
12сегодня, 08:26
Шикунов о коррупции в судействе: «Не верю, что она есть. Пусть губернатор назовет фамилию человека, рассказавшего о 36 млн. Может, ему кто‑то за рюмкой ляпнул»
17сегодня, 08:18
«Ливерпуль» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
16сегодня, 07:58
Глебов о нужности матча с Брунеем: «А какие у нас варианты? На игры с клубами Карпин добро не даст. Если есть возможность играть со сборными, надо пользоваться»
2сегодня, 07:46
«Ростов» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
11сегодня, 07:34