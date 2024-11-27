Дмитрий Губерниев: «Обозначу позицию всех нормальных людей – Исинбаева не предатель, а герой спорта российского и мирового»
Дмитрий Губерниев заявил, что Елена Исинабаева герой спорта, а не предатель.
«И еще раз обозначу свою позицию и позицию всех нормальных людей! Елена Исинбаева не предатель, а Герой Спорта российского и мирового! Фигли тут непонятного… 😜» – написал в своем телеграм-канале спортивный комментатор Губерниев.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Исинбаеву «предателем Родины» из-за слов о «номинальном» звании майора.
Исинбаевой 42 года, она двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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