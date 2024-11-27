Дмитрий Губерниев: «Обозначу позицию всех нормальных людей – Исинбаева не предатель, а герой спорта российского и мирового»

Дмитрий Губерниев заявил, что Елена Исинабаева герой спорта, а не предатель.

«И еще раз обозначу свою позицию и позицию всех нормальных людей! Елена Исинбаева не предатель, а Герой Спорта российского и мирового! Фигли тут непонятного… 😜» – написал в своем телеграм-канале спортивный комментатор Губерниев .

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Исинбаеву «предателем Родины» из-за слов о «номинальном» звании майора.

Исинбаевой 42 года, она двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом.