Инвестор «Химок» Садыгов недоволен Артигой. Тренеру дали два матча РПЛ на исправление ситуации («Чемпионат»)

В «Химках» недовольны результатами работы Франка Артиги.

По данным «Чемпионата», инвестор подмосковной команды Туфан Садыгов недоволен работой главного тренера.

В случае, если в двух ближайших матчах РПЛ результат «Химок» будет отрицательным, Артига покинет пост главного тренера клуба.

Подмосковный клуб в двух ближайших турах Мир РПЛ сыграет с «Локомотивом» (1 декабря) и «Динамо» (8 декабря). Оба матча «Химки » проведут на выезде.

Садыгов в комментарии для «Спорт-Экспресса » опроверг информацию о возможном увольнении Артиги.

«Очередной фейк перед игрой!» – сказал инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 16 турах.