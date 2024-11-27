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Инвестор «Химок» Садыгов недоволен Артигой. Тренеру дали два матча РПЛ на исправление ситуации («Чемпионат»)

В «Химках» недовольны результатами работы Франка Артиги.

По данным «Чемпионата», инвестор подмосковной команды Туфан Садыгов недоволен работой главного тренера. 

В случае, если в двух ближайших матчах РПЛ результат «Химок» будет отрицательным, Артига покинет пост главного тренера клуба.

Подмосковный клуб в двух ближайших турах Мир РПЛ сыграет с «Локомотивом» (1 декабря) и «Динамо» (8 декабря). Оба матча «Химки» проведут на выезде.

Садыгов в комментарии для «Спорт-Экспресса» опроверг информацию о возможном увольнении Артиги. 

«Очередной фейк перед игрой!» – сказал инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 16 турах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoЧемпионат.com
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoФранк Артига
logoХимки
Туфан Садыгов
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