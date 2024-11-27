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РПЛ проведет внеочередное собрание 28 ноября. На нем обсудят заявления о коррупции в судействе (Василий Конов)

Премьер-лига организовала экстренное собрание по вопросу о коррупции.

Как сообщает «Матч ТВ», на 28 ноября назначено внеочередное общее собрание членов РПЛ без указания повестки. В пресс‑службе лиги отказались от комментариев.

29 ноября состоится заседание исполкома РФС. 

«Уверен, что в сложившейся ситуации экстренное и внеплановое собрание членов РПЛ могут собрать за сутки до исполкома РФС только по одному поводу – заявлениям самарского губернатора по коррупции в российском футболе.

По информации «Матч ТВ», решение принято буквально несколько минут назад. Повестки как таковой нет, но, повторюсь, я не сомневаюсь, что там будет только один вопрос. РПЛ играет на опережение, и это, безусловно, заслуживает похвалы. Дело набирает ход», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов

Напомним, вчера губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Василия Конова
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoВасилий Конов
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