Кроос признан игроком года на премии Golden Boy
Тони Кроос признан игроком года на премии Golden Boy.
Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии получил приз лучшему футболисту года в Европе.
Тони Кроос завершил футбольную карьеру по окончании прошлого сезона, но издание Tuttosport отметило его достижения, вручив награду.
Кроос допускает возвращение в «Реал»: «В каком качестве – будет видно позже. Сейчас я занят своими проектами, но в будущем могу заняться чем-то в клубе»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм goldenboyawards
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