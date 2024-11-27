Тони Кроос признан игроком года на премии Golden Boy.

Бывший полузащитник «Реала » и сборной Германии получил приз лучшему футболисту года в Европе.

Тони Кроос завершил футбольную карьеру по окончании прошлого сезона, но издание Tuttosport отметило его достижения, вручив награду.

Ямаль выиграл приз Golden Boy

Кроос допускает возвращение в «Реал»: «В каком качестве – будет видно позже. Сейчас я занят своими проектами, но в будущем могу заняться чем-то в клубе»