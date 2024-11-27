«Урал» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Урал» примет «Химки» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Победитель матча сыграет во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Проигравшая команда покинет турнир.

Статистика Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России