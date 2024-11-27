«Урал» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
«Урал» примет «Химки» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
Победитель матча сыграет во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Проигравшая команда покинет турнир.
Статистика Фонбет Кубка России
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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