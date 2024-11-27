FA хочет, чтобы к 2028-му 30% тренеров мужских сборных Англии были представителями расовых и этнических меньшинств. В штабах женских сборных должно быть не менее 60% женщин

В Англии хотят увеличить долю представителей меньшинств среди тренеров сборных.

Как передает Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует к 2028 году увеличить до 30% долю темнокожих, азиатов и представителей других этнических меньшинств среди специалистов в тренерских штабах мужских сборных Англии, включая основную команду.

Минимальный целевой показатель составит 25%, в настоящее время представители этнических меньшинств в тренерских штабах национальных команд Англии составляют 19%. Для сборной Англии U17 целевой показатель составит 15% по сравнению с нынешними 4%.

Также сообщается, что к 2028 году 60% тренерского состава женских английских сборных должны составлять женщины.

Соответствующие рекомендации были представлены в опубликованной во вторник стратегии в области равенства и инклюзивности «Игра, свободная от дискриминации», рассчитанной на ближайшие 4 года. Также документ предусматривает меры по уменьшению дискриминации болельщиков в отношении игроков сборной Англии путем сотрудничества с Ассоциацией футбольных болельщиков.

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