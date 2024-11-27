Станкович сломал пластиковое ограждение скамейки во время матча Кубка России с «Ростовом»
Деян Станкович сломал ограждение скамейки на стадионе «Ростова».
«Ростов» и «Спартак» играют в Ростове-на-Дону в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1, второй тайм).
Во время матча в трансляции «Матч ТВ» показали сломанное пластиковое ограждение скамейки «Спартака» – в нем была пробита дыра. Комментатор встречи Роман Трушечкин сообщил, что защитное стекло скамейки сломал главный тренер красно-белых.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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