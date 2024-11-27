Станкович сломал пластиковое ограждение скамейки во время матча Кубка России с «Ростовом»

Деян Станкович сломал ограждение скамейки на стадионе «Ростова».

«Ростов» и «Спартак » играют в Ростове -на-Дону в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1, второй тайм).

Во время матча в трансляции «Матч ТВ» показали сломанное пластиковое ограждение скамейки «Спартака» – в нем была пробита дыра. Комментатор встречи Роман Трушечкин сообщил, что защитное стекло скамейки сломал главный тренер красно-белых.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ »

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.