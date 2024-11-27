«Спартак» 3-й раз подряд вылетел из плей-офф Пути РПЛ в Путь регионов
«Спартак» вылетел из плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России третий сезон подряд.
Сегодня красно-белые уступили «Ростову» (1:2) в четвертьфинале турнира. Первый матч закончился победой ростовчан со счетом 1:0.
Таким образом, по итогам двух встреч команда Деяна Станковича перешла в Путь регионов Кубка России.
В прошлом сезоне «Спартак» проиграл на этой же стадии «Зениту» (1:2, 0:0), а в позапрошлом – «Уралу» (1:1, 1:2).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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