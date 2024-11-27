«Химки» должны 5,5 млн рублей поставщику продуктов питания. Клуб год не оплачивал услуги
Подмосковный клуб задолжал столичному предпринимателю Александру Рожкову больше 5,5 миллиона рублей.
Информация об этом появилась в базе данных арбитражного суда Московской области – ИП Рожков Александр Александрович подал два иска о взыскании задолженности с «Химок»: один на 1,5 миллиона рублей, второй – на 4 миллиона рублей.
Первое заседание по поводу истребования с клуба 4 миллионов рублей пройдет второго декабря.
Как сообщает MSK1 со ссылкой на Mash, руководство подмосковного клуба в течение года не оплачивало поставки продуктов питания «за сырники, йогурты, глазированные сырки, компот и котлеты с пюре».
«У нас с ними [ФК «Химки»] были просто определенные финансовые отношения. Они не выполнили свою обязательства, и я подал на них суд. Сырники тут абсолютно ни при чем», – заявил Рожков.
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал информацию о задолженности.
– Не слежу за операционной деятельностью «Химок», там есть генеральный директор. Давайте не будем обсуждать все хозяйственные операции клуба.
– То есть лучше обратиться к генеральному директору?
– Да ему делать, что ли, нечего? Подали и подали, дальше что? Лучше спортом заниматься, а не операционной деятельностью, – сказал Туфан Садыгов для «Матч ТВ».
Инвестор «Химок» Садыгов недоволен Артигой. Тренеру дали два матча РПЛ на исправление ситуации («Чемпионат»)
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