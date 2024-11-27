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«Химки» должны 5,5 млн рублей поставщику продуктов питания. Клуб год не оплачивал услуги

«Химки» должны 5,5 млн рублей поставщику продуктов питания.

Подмосковный клуб задолжал столичному предпринимателю Александру Рожкову больше 5,5 миллиона рублей.

Информация об этом появилась в базе данных арбитражного суда Московской области – ИП Рожков Александр Александрович подал два иска о взыскании задолженности с «Химок»: один на 1,5 миллиона рублей, второй – на 4 миллиона рублей.

Первое заседание по поводу истребования с клуба 4 миллионов рублей пройдет второго декабря.

Как сообщает MSK1 со ссылкой на Mash, руководство подмосковного клуба в течение года не оплачивало поставки продуктов питания «за сырники, йогурты, глазированные сырки, компот и котлеты с пюре».

«У нас с ними [ФК «Химки»] были просто определенные финансовые отношения. Они не выполнили свою обязательства, и я подал на них суд. Сырники тут абсолютно ни при чем», – заявил Рожков.

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал информацию о задолженности. 

– Не слежу за операционной деятельностью «Химок», там есть генеральный директор. Давайте не будем обсуждать все хозяйственные операции клуба.

– То есть лучше обратиться к генеральному директору?

– Да ему делать, что ли, нечего? Подали и подали, дальше что? Лучше спортом заниматься, а не операционной деятельностью, – сказал Туфан Садыгов для «Матч ТВ».

Инвестор «Химок» Садыгов недоволен Артигой. Тренеру дали два матча РПЛ на исправление ситуации («Чемпионат»)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: MSK1
бизнес
Питание
logoпремьер-лига Россия
Туфан Садыгов
logoХимки
деньги
logoМатч ТВ
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