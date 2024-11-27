Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «Ювентус» в гостях у «Астон Виллы», «Монако» примет «Бенфику», ПСВ – «Шахтер»

Сегодня пройдет второй игровой день 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Ливерпуль » примет «Реал », «Ювентус » проведет гостевой матч с «Астон Виллой », «Монако » Александра Головина сыграет с «Бенфикой», ПСВ – с «Шахтером».

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Лига чемпионов

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов