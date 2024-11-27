Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «Ювентус» в гостях у «Астон Виллы», «Монако» примет «Бенфику», ПСВ – «Шахтер»
Сегодня пройдет второй игровой день 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА.
«Ливерпуль» примет «Реал», «Ювентус» проведет гостевой матч с «Астон Виллой», «Монако» Александра Головина сыграет с «Бенфикой», ПСВ – с «Шахтером».
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Лига чемпионов
5-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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