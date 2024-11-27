  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «Ювентус» в гостях у «Астон Виллы», «Монако» примет «Бенфику», ПСВ – «Шахтер»
18

Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «Ювентус» в гостях у «Астон Виллы», «Монако» примет «Бенфику», ПСВ – «Шахтер»

Сегодня пройдет второй игровой день 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Ливерпуль» примет «Реал», «Ювентус» проведет гостевой матч с «Астон Виллой», «Монако» Александра Головина сыграет с «Бенфикой», ПСВ – с «Шахтером». 

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Лига чемпионов

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoБрюгге
logoБолонья
logoСелтик
logoШтурм
logoЖирона
logoШахтер
logoБенфика
logoЛиверпуль
logoАстон Вилла
logoЮвентус
logoБоруссия Дортмунд
logoМонако
logoЦрвена Звезда
logoРеал Мадрид
logoДинамо Загреб
logoЛилль
logoЛига чемпионов УЕФА
logoШтутгарт
logoПСВ
результаты
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Губернатор вскрыл коррупцию в футболе, «Сити» не выиграл с 3:0, победы «Барсы» и «Баварии», биатлонист Устюгов лишится золота и бронзы ОИ и другие новости
1240 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Зенит» в гостях у «Ахмата», «Ростов» примет «Спартак», «Локо» и «Динамо» сыграют в четверг
77сегодня, 05:15
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1. «Урал» примет «Химки», «Сочи» против «Динамо» Махачкала
40сегодня, 05:10
Расскажите нам о себе, чтобы сделать Спортс’’ лучше! Примите участие в исследовании
2сегодня, 05:00Опрос
Глава Самарской области о заявлении про коррупцию в РПЛ: «Вы знали, что судьям платят за результаты? Нет? Получается, не зря озвучил проблему»
49сегодня, 04:25
Виртц забил 17 голов в еврокубках до 22 лет и повторил результат Месси. Больше только у Холанда, Мбаппе и Роналдо
14сегодня, 03:55
Компани о победе над «ПСЖ»: «Прессинг «Баварии» в 1-м тайме был очень хорош. Мы могли забить еще 1-2 гола, и матч шел бы немного спокойнее»
7сегодня, 02:46
Маркиньос о голе «Баварии»: «Сафонов ничего не мог сделать – соперник его заблокировал. Не любим говорить про судей, но все спорные решения были в пользу мюнхенцев»
21сегодня, 02:34
Невеш о голе «Баварии»: «Нет вины Сафонова – это касается действий всей команды. «ПСЖ» стало сложнее, оставшись в меньшинстве, но это футбол»
14сегодня, 02:22
Энрике про ошибку Сафонова: «Ответственны все, не нужно искать виноватых. Если кто и виноват, так это я. Я думал, что Матвей лучше всех подходит для противодействия прессингу «Баварии»
44вчера, 22:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
4 минуты назад
Гвардиола о царапинах на лице после 3:3 с «Фейеноордом»: «Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно»
416 минут назад
Чалов о том, почему уехал из России: «Комплекс причин. Сыграл с «МЮ», вернулся в детскую мечту. Адекватно понимать свой уровень, расти как личность, расширять кругозор – это тоже важно»
1028 минут назад
Лига конференций. «Истанбул» примет «Петрокуб», «Челси», «Фиорентина», «Астана» и минское «Динамо» проведут свои матчи в четверг
сегодня, 05:45
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого встретится с «Кванчжу»
4сегодня, 05:00
Аке о «Ман Сити» после 3:3 с «Фейеноордом»: «Именно сейчас нужно показать характер – когда все идет против нас и все списывают команду со счетов»
8сегодня, 04:40
Нойер – 4-й вратарь со 150+ играми в еврокубках. Больше только у Касильяса, Буффона и Рейны
5сегодня, 03:40
«Бавария» 33 раза подряд не проиграла дома на первом этапе ЛЧ – 31 победа и 2 ничьи. Мюнхенцы повторили рекорд «Барселоны»
2сегодня, 03:25
40 голов в рамках игрового дня ЛЧ – второй результат в истории турнира. Рекорд был установлен в 1997 году (44)
3сегодня, 03:10
У «Баварии» 4-я подряд победа над «ПСЖ» – все сухие
9вчера, 22:18