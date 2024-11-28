«Ливерпуль» обыграл «Реал» впервые с 2009 года. С того момента было 7 поражений и ничья

«Ливерпуль» победил «Реал» впервые с 2009 года.

Команда под руководством Арне Слота дома обыграла мадридский клуб со счетом 2:0.

Это первая победа «Ливерпуля » над «Реалом » в матче Лиги чемпионов с 2009 года. Тогда англичане победили со счетом 4:0 на «Энфилде» в 1/8 финала.

С того момента «Ливерпуль» проиграл мадридцам 7 раз, а один матч завершился вничью со счетом 0:0.