«Ливерпуль» обыграл «Реал» впервые с 2009 года. С того момента было 7 поражений и ничья
«Ливерпуль» победил «Реал» впервые с 2009 года.
Команда под руководством Арне Слота дома обыграла мадридский клуб со счетом 2:0.
Это первая победа «Ливерпуля» над «Реалом» в матче Лиги чемпионов с 2009 года. Тогда англичане победили со счетом 4:0 на «Энфилде» в 1/8 финала.
С того момента «Ливерпуль» проиграл мадридцам 7 раз, а один матч завершился вничью со счетом 0:0.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: WildStat
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