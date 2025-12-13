«Челси» выиграл впервые за 5 матчей – 2:0 у «Эвертона» после двух поражений и двух ничьих

«Челси» выиграл впервые за 5 игр.

«Челси » одержал первую победу за пять последних матчей.

Лондонцы в 16-м туре АПЛ обыграли на своем поле «Эвертон » (2:0).

До этого команда Энцо Марески сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Борнмутом» (0:0) в АПЛ , а также уступила «Лидсу» (1:3) в чемпионате и «Аталанте» (1:2) в Лиге чемпионов.

Следующий матч команда проведет против «Кардиффа» в рамках Кубка английской лиги. Игра пройдет 16 декабря.